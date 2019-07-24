Zamalek يلاشوت مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم الأربعاء 24/7/2019 بث مباشر kora live مباراة...

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موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي كورة لايف

تبدأ المباراة المصيرية اليوم لنادي الزمالك مباراة الزمالك والاسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة في بث مباشر عبر مجموعة قنوات النيل الرياضية وتبث مباراة الزمالك والإسماعيلي في نفس توقيت بث مباراة الأهلي والمقاولين العرب.

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يتم وضع البث المباشر فور بدأ المباراة وفي حالة إنقطاع البث يرجي إعادة تحديث الصفحة