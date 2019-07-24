تايم Goal: مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر kora sport يلا شوت يوتيوب الشوط الاول مباراة...

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نقدم البث المباشر لمباراة الاهلي والمقاولون التي ستبدأ في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، نتمنى أن يكون اللقاء ملئ بالندية على أرضية الميدان.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري مهمة إدارة المواجهة المرتقبة بين الفريقين إلى حكم الساحة محمد معروف.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر يلا شوت ويُوضح المحللين الفنيين نقاط القوة والضعف بكل فريق.

أعلن مدرب الفريق الأحمر عن تشكيلة اللاعبين التي ستخوض اللقاء وهي: محمد الشناوي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني – علي معلول – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – رمضان صبحي – وليد سليمان – وليد أزارو.

دقائق قليلة وتنطلق يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر اليوم بدون تقطيع، بالتوفيق للاعبي الفريقين لتقديم أداء جيد.