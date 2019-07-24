on sport بث مباشر مباراة الأهلى والاسماعيلى بجودة عالية.. ahly اليوم kora

بث مباشر مباراة الأهلى والاسماعيلى اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 و أحد المباريات المؤجلة من الدورى المصرى لكرة القدم، مباراة اليوم للشياطين الحمر هى مباراة البطولة فالفوز اليوم كفيل بتنصيب النادى الأهلى بطلاً للدورى، بصرف النظر عن نتائج الزمالك، ودون انتظار لمباراة الزمالك القادمة يوم الأحد، و فى حالة تعادل الأهلى أو تعرضه للهزيمة و فوز الزمالك الذى سيلاعب الاسماعيلى فى نفس الوقت فاننا سننتظر للقاء القمة، الأهلى على قمة جدول الدورى برصيد 74 نقطة بينا الزمالك 69 نقطة.

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مباراة الأهلى والاسماعيلى اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالاسكندرية، التاسعة مساء بتوقيت السعودية و العراق وقطر، العاشرة مساء بتوقيت دولة الامارات، وستذاع مبارايات اليوم على قناة النيل للرياضة، وقناة تايم سبورت الرياضية، وقناة اون سبورت الرياضية.

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تشكيل الأهلي أمام المقاولون:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

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خط الوسط – حمدي فتحي – عمرو السولية

وسط الهجوم: حسين الشحات – وليد سليمان – رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.

سيعلق على مباراة اليوم بين الاهلى و المقاولون ايمن الكاشف على قناة اون سبورت الرياضية

أعلى نتيجة تم تسجيلها في تاريخ مواجهات الأهلى والمقاولون كانت فوز الأهلي على المقاولون العرب بنتيجة 6-2 وكان ذلك فى عام 2002.

الشوط الأول من مباراة الأهلى و المقاولون سيبدأ خلال دقائق قليلة على الهواء مباشرة