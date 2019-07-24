تشكيل الزمالك أمام الأسماعيلي.. ساسي والسعيد يقودان الهجوم

الموجز

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة الإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة من عمر الدوري الممتاز، والتي ستحسم شكل الدوري بنسبة كبيرة، وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى : عماد السيد.

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خط الدفاع: عبدالله جمعة، وحمدي النقاز ، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ، ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وسيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.