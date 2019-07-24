تشكيل الأهلى أمام المقاولون العرب .. أزارو يقود الهجوم

الموجز أعلن مارتن لاسارتي المديد الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم: وليد أزارو.

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