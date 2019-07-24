التاريخ ينحاز للأهلي أمام المقاولون في مباراة حسم الدوري

أحمد أبوعقيل
يخوض النادي الأهلى حسم الدوري العام أمام نادي المقاولون العرب ولا بديل عن الفوز للحصول على لقب الدورى الممتاز رقم 41 في تاريخه.
وتاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب في مصلحة الأحمر حيث إلتقى الفريقين في 71 مواجهة فاز الأهلي 49 مرة واتعادل 15 مرة وحقق المقاولن الفوز في 7 مرات.
بينما سجل الأهلي 122 هدف في شباك المقاولون، وفي المقابل سجل أبناء عثمان أحمد عثمان 40 هدفا.
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