شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف "الايجيبشن ليج".. الإسماعيلى يُعلن تشكيل لمواجهة الجونة بدلا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطأ الجهاز الإدارى للإسماعيلى فى تشكيله الرسمى لمواجهة الزمالك، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع 27 بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل فريق الإسماعيلى الرسمى بعنوان مواجهة الجونة رغم إن الفريق سيواجه الزمالك وليس الجونة وبرر مصدر بجهاز الدراويش الأمر بإنه خطأ مطبعى خلال تدوين تشكيل الدراويش على ورقة سابقة خاصة بمباراة الجونة. ويدخل الإسماعيلى المواجهة بالتشكيل التالى: ويدخل الإسماعيلى المواجهة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد مجدي. خط الدفاع: أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن. Advertisements خط الوسط: عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى. خط الهجوم: محمد الشامى، شيلونجو.

سكور تشكيل الاسماعيلي لمواجهة الزمالك الرسمي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طرائف "الايجيبشن ليج".. الإسماعيلى يُعلن تشكيل لمواجهة الجونة بدلا من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.