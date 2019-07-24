شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. باسم مرسي بعد التوقيع للانتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه باسم مرسي الوافد الجديد للانتاج الحربي في الوقت الحالي لشرم الشيخ برفقة خالد مهدي مدير الكرة بعد اتمام الصفقة بنجاح للعجلات الحربية .

وينشر ”الخليج 365” صورة لباسم مرسي في مطار القاهرة حاليا استعدادا للسفر لشرم الشيخ لبدء رحلته مع الإنتاج الحربي

وكان مهدي قد عاد من معسكر الإنتاج في شرم الشيخ لاتمام صفقة باسم مرسي من الزمالك .

تعاقد نادى الإنتاج الحربى مع باسم مرسى مهاجم الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح الصفقة الرابعة للفريق

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ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادى الانتاج الحربي ، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق .

وطلب مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجوم الإنتاج، ووافق باسم مرسى على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلاف مع حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى.

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، واستطاع إحراز 10 أهداف فى ذلك الموسم، منهم هدف فى الأهلى، ولأول مرة دخل باسم المنتخب الوطنى بسبب مستواه المبهر، وأحرز أول هدف دولى له فى مرمى جامايكا.