شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخطر اتحاد الكرة بتغريم محمود متولى 860 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى خطاباً لاتحاد الكرة يخطره فيه بالعقوبات الموقعة على محمود متولى لاعب الفريق، بسبب انقطاعه عن التدريبات تمهيداً لحفظ حقوق النادى .



خطاب الاسماعيلى

وكشف مصدر مسئول فى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن لائحة فريقه تنص على تغريم أى لاعب لا يحضر المران دون إذن مسبق 20 ألف جنيه فى اليوم الأول، وتضاعف فى اليوم الثانى لتصبح 40 ألف جنيه، ثم 80 ألف جنيه فى اليوم الثالث.

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وقدم الجهاز الفنى للإسماعيلى تقريراً لمجلس إدارة النادى بتفاصيل عقوبات الثلاثى المنقطع عن المران وهم محمود متولى ومحمد عواد وكريم بامبو ليقرر إبراهيم عثمان رئيس النادى الموافقة عليه وإرساله للجبلاية.

وينتهى تعاقد كريم بامبو مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الحالى، فيما تتبقى مباراة الزمالك المقرر 26 يوليو الجارى فى عقده والمؤجلة من الدورى، بينما انقطع محمود متولى ومحمد عواد لاعبا الفريق عن التمرين للضغط على إدارة النادى للموافقة على رحيلهم عن الدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.