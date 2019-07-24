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شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. جمهور الاهلى فى مدرجات برج العرب استعدادا لمباراة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، في مدرجات ستاد برج العرب لمؤازرة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب.
وتواجد ما يقرب من 1000 مشجع في المدرجات قبل المباراة التي ستبدأ في تمام الثامنة مساء.
ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويحتاج الأهلي للفوز الليلة من أجل التتويج رسمياً بالبطولة.
ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لحصد لقب الدوري للمرة الـ٤١ في تاريخه.
جمهور الاهلى
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