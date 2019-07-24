ماذا تقول الأبراج لـ "لاسارتى وخالد جلال" قبل حسم الدوري ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة الدورى اليوم مباراتان هامتان، يتحدد على أساسها بطل النسخة الحالية من بطولة الدورى ، حيث يلتقى الاهلى مع المقاولون، بينما يلتقى الزمالك مع الإسماعيلى .
يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى المباراة أمام الدراويش، حيث يمنى النفس للفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة ، أملا فى تعثر الأهلى أمام المقاولون، ومنح الأبيض فرصة للمنافسة على اللقب هذا الموسم.
فى المقابل يدخل الأهلى اللقاء بحثا عن الفوز أمام المقاولون فى مباراة اليوم ، خاصة أن الفوز يمنح الأهلى لقب الدورى هذا الموسم دون الانتظار لنتيجة المباراة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل.
وقبل المواجهات الحاسمة ، نرصد ما تقوله الأبراج و تتوقعه لكل مدير فنى بالاهلى و الزمالك قبل لقاء اليوم ، لاسارتى و خالد جلال ..
مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى من مواليد برج الحوت حيث أنه مواليد 20 مارس 1961 وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الحوت اليوم " راجع خطواتك تفاديا للخسارة ،و لا تتكاسل فى العمل لأن ذلك سيؤثر سلبا عليك فى إنجاز المهام الوظيفية ، و ستبهر رؤساءك بأفكارك التي تعود على الشركة التي تعمل فيها بأرباح طائلة".
يدخل الأهلى المباراة وهو فى المركز الأول متصدرا ترتيب الفرق برصيد 74 نقطة ، بينما يقع المقاولون فى المركز الخامس رصيد 48 نقطة ، وفى حالة فوز الأحمر باللقاء و حصد النقاط الثلاث يتوج ببطولة الدوري رسمياً دون انتظار نتيجة مباراة الزمالك و الإسماعيلي المقرر لها الثامنة مساء اليوم أيضاً.
خالد جلال – برج الحمل
خالد جلال المدير الفنى للزمالك من مواليد برج الحمل حيث أنه مواليد 12 أبريل 1967 وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الحمل اليوم " حاول أيها الحمل النشيط أن تنجز أعمالك في وقتها المناسب كي لا تقع في فخ التقصير وتلام على ذلك " ، انت ماتزال بحاجة الى تطوير نفسك كثيرا ، و ما فعلته لا يعد انجازا.
ويدخل الزمالك المباراة وهو فى المركز الثالث برصيد 69 نقطة ، بينما يقع الإسماعيلى فى المركز السابع برصيد 43 نقطة .
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