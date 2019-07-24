شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيد عبد الحفيظ يعاين أرضية المعلب قبل مواجهة الاهلي ضد المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي ، علي معاينة ارضية ملعب استاد برج العرب قبل مواجهة المارد الاحمر أمام المقاولون العرب المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ويحتاج الاهلي للفوز الليلة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه قلب خوض الجولة الأخير يوم الأحد المقبل أمام الزمالك ببرج العرب.

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لاسارتي ضم 26 لاعبًا لقائمة الأهلي التى سافرت إلى الأسكندرية مساء أمس ،الثلاثاء، لإقامة معسكر بها يخوض خلاله الأحمر مباراتي المقاولون ثم الزمالك.

وتضم قائمة الـ26 لاعباً ، وهم: حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي، وعلي معلول وجونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعة وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.

الأهلي التقى بـ”المقاولون العرب” على مدار 71 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 49 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 15 مباراة، بينما فاز المقاولون العرب في 7 مباريات.