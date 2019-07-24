شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: " النحاس" لن يقبل تخاذل لاعبيه أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد متعب مهاجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق أن عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب لن يقبل بالاستهانة والتخاذل من قبل لاعبيه أمام الأحمر خلال المواجهة التى تجمعهم مساء اليوم.

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن شخصية عماد النحاس لم تقبل بالاشاعات التى قيلت خلال الفترة الماضية وسوف يقود اللقاء بقوة وأظهار أفضل الامكانيات لدى اللاعبين بالمقاولون العرب .

وأشار عماد متعب أنه سوف يشاهد مباراة ممتعة من قبل لاعبى الفريقين بسبب رغبة لاعبى الاهلى فى الفوز وحصد بطولة الدورى الممتاز .

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ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز ويحتاج الأهلي للفوز الليلة من أجل التتويج رسمياً بالبطولة.