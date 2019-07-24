شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج يتعاقد مع " صانع ألعاب " المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مسئولو سوهاج سلسلة تدعيماتهم بالتعاقد مع محمود شعبان " تريكة " صانع ألعاب المنيا لمدة موسمين فى حضور محمد حسنى المشرف العام وأبو العنين شحاته المدير الفنى للفريق .

ويحاول مجلس إدارة سوهاج لإبرام العديد من الصفقات السوبر من أجل المنافسة على الصعود والعودة من جديد بعد التعاقد مع أبو العنين شحاته لتولى القيادة الفنية للفريق .

كان سوهاج قد حصل مؤخراً على توقيع 13 لاعب وهم محمود حليمو حارس نبروة، ومحمد جمال بوجا مدافع بهتيم، واسلام طارق مدافع عثماسون، ومحمود سمير وعادل الأدهم ومحمد عبد السميع ثلاثى المنيا، وبكر أحمد ظهير أيسر أبو قير، وخليفة منتصر لاعب مركز شباب ببا، ومعاذ يحيى لاعب الأقصر، ومحمد كارم من الأسيوطي، واسلام رمضان من التليفونات، وأسامة مصطفى من كوكاكولا، ومحمود عثمان لاعب الحمام، وإبراهيم حسن لاعب البلدية.