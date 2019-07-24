شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتينى نيستور بيتانا يعتذر عن إدارة قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر الحكم الأرجنتينى نيستور بيناتا عن إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الأحد المقبل فى ختام الدورى المصرى.

وكشف مصدر بلجنة الحكام لـ"الخليج 365" أن الحكم الأرجنتينى كان الأقرب لإدارة القمة، قبل أن يعتذر لظروف خاصة ، مشيرا إلى أن اللجنة ستتواصل مع حكام أخرين خلال الساعات المقبلة لحسم الموقف لاسيما وأن أكثر من حكم من حكام النخبة اعتذروا عن إدارة القمة.

وسبق وأدار نيستور بيتانا مباراتى الافتتاح والختام بمونديال روسيا 2018.