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النرويج تهزم البرازيل وتضرب موعداً مع شباب فراعنة اليد فى مونديال أسبانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد  إلى الدور ربع نهائى لكأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على البرازيل بنتيجة 29 / 28  خلال المباراة التى جمعتهما منذ قليل فى دور الـ 16 ليضرب منتخب النرويج موعداً مع منتخب مصر غدا الخميس بدور الثمانية فى تمام الساعة السابعة الا ربع مساء . 

 

وتأهل منتخب مصرلشباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول  بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على صربيا.

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