شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تهزم البرازيل وتضرب موعداً مع شباب فراعنة اليد فى مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاهل منتخب شباب النرويج لكرة اليد إلى الدور ربع نهائى لكأس العالم المقام فى أسبانيا بالفوز على البرازيل بنتيجة 29 / 28 خلال المباراة التى جمعتهما منذ قليل فى دور الـ 16 ليضرب منتخب النرويج موعداً مع منتخب مصر غدا الخميس بدور الثمانية فى تمام الساعة السابعة الا ربع مساء .

وتأهل منتخب مصرلشباب اليد إلى دور ربع النهائى بالفوز على صربيا بنتيجة 30 / 29 فى دور الـ 16 وشهد مشوار منتخب شباب اليد فى الدور الأول بالمونديال، تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 ويحقق فوزا مستحقا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت وأخيرا يحقق مفاجأة الفوز على صربيا.