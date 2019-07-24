شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة نزول لاعبي الاهلي إلي أرضية الملعب قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل لاعبي الاهلي الي ارضية ملعب استاد برج العرب ، للاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز، حيث حرصت الجماهير القليلة المتواجدة في مؤازرة اللاعبين .

في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو.

Advertisements

وجاء تشكيل المقاولون العرب ..

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى

خط الوسط : عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو

خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى

ويحتاج الأهلي للفوز الليلة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسميًا للمرة الـ41 في تاريخه قلب خوض الجولة الأخير يوم الأحد المقبل أمام الزمالك ببرج العرب.