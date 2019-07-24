شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض إرسال بطاقة كهربا لـ"أفيس" البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى نظيره البرتغالى، يفيد برفض إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا إلى نادى أفيس البرتغالى.

وتضمن الخطاب أيضا أن اللاعب مرتبط بعقد سارى مع ناديه الزمالك، لذا ليس من حقه التوقيع لأى ناد أخر.. وكان كهربا وقع منذ ساعات على عقود الانتقال لأفيس البرتغالى وطلب النادى بطاقته الدولية رسميا.

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وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب وسط نادى الزمالك، سينضم لأحد أندية الدورى البرتغالى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت فى البرتغال، أن محمود "كهربا" وقع على عقود انتقاله لصفوف ديسبورتيفو أفيس الذى ينافس فى الدرجة الممتازة، حيث ينتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن إتمام الصفقة خلال الساعات القادمة.

أوجوستو إيناسيو، المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك، لعب دوراً كبيراً فى تغيير وجهة كهربا، حيث طالب إدارة نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى بالتعاقد مع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.