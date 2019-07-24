شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد رسالة مشجع زملكاوى من ذوى الهمم قبل ليلة الحسم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن مرجان مشجع زملكاوى من ذوى الاحتياجات الخاصة إنه يتمسك بالأمل حتى لو قليل لتتويج فريقه بالدورى المصرى الممتاز. أضاف مرجان فى تصريحات لـ"سوبر كورة": "الزمالك عودنا دائما أنه يتمسك بالفرصة حتى الرمق الأخير مهما كانت ضعيفة". Advertisements ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة الـ 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز خاصة فى ظل تضاءل فرص الفريق الأبيض بالتتويج باللقب بعد أمام الجونة فى اللقاء الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. شاهد رسالة مشجع زملكاوى من ذوى الهمم قبل ليلة الحسم فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.