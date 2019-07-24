شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستبعد عنتر ومحمد حسن من قائمة مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال كلا من محمد حسن ومحمد عنتر قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري.
ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإسماعيلى كل من: "عمر صلاح ومحمود الونش وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد مدبولي وحميد أحداد".
يذكر أن تشكيل الزمالك جاء كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم :عمر السعيد.
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