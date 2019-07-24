شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. #الدوري_يا_اهلي يتصدر تويتر قبل لقاء المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول Advertisements خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي خط الهجوم: وليد أزارو ويحتاج الأهلي للفوز الليلة من أجل التتويج ببطولة الدوري رسميًا للمرة الـ41 في تاريخه قلب خوض الجولة الأخير يوم الأحد المقبل أمام الزمالك ببرج العرب.

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