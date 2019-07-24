شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..نور الدين حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي ..وعادل للأهلي والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، ابراهيم نور الدين الحكم الدولي، لادارة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بالدوري. يعاون نور الدين كلا من سمير جمال ويوسف البساطي، والحكم الخامس ميدو سلامة وطارق سامي. كما اختارت اللجنة محمد عادل لادارة مباراة الاهلي والمقاولون.. وكانت لجنة الحكام قد أكدت على أختيار محمد معروف حكما لمباراة الاهلى والمقاولون ، ومحمد عادل للزمالك والاسماعيلى ، قبل ان تشهد الساعات الاخيرة حالة من الارتباك وتقرر اللجنة أستبعاد محمد معروف من حسابات المباراتين وتقرر اسناد لقاء الاهلى والمقاولون لمحمد عادل بينما يدير نور الدين لقاء الزمالك والاسماعيلى .

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