شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات وادى دجلة للجمباز الإيقاعي تشاركن في بطولة بورجاس الدولية في بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت لاعبات أندية وادى دجلة للمشاركة في بطولة بورجاس الدولية للجمباز الإيقاعي التى تقام في الفترة من 22 إلى 28 من يوليو الجاري في بلغاريا.

وتشارك 7 من لاعبات الفريق الدجلاوي في منافسات البطولة للمرحلة العمرية بين 14- 12 سنة، من بينهم اللاعبة لين غلام، عبير رمضان، راوية سليمان، ليال أحمد، رجورية عطوة، ورهيا عمارة، وذلك بحضور نخبة من خبراء اللعبة من روسيا لمتابعة أداء اللاعبات خلال فترة البطولة.