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ناشئات وادى دجلة للجمباز الإيقاعي تشاركن في بطولة بورجاس الدولية في بلغاريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  سافرت لاعبات أندية وادى دجلة  للمشاركة في بطولة بورجاس الدولية للجمباز الإيقاعي التى تقام  في الفترة من 22 إلى 28 من يوليو الجاري في بلغاريا.

 

وتشارك 7 من لاعبات الفريق الدجلاوي في منافسات البطولة للمرحلة العمرية بين 14- 12 سنة، من بينهم اللاعبة لين غلام، عبير رمضان، راوية سليمان، ليال أحمد، رجورية عطوة، ورهيا عمارة، وذلك بحضور نخبة من خبراء اللعبة من روسيا لمتابعة أداء اللاعبات خلال فترة البطولة.

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