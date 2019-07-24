ناشئات وادى دجلة للجمباز الإيقاعي تشاركن في بطولة بورجاس الدولية في بلغاريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت لاعبات أندية وادى دجلة للمشاركة في بطولة بورجاس الدولية للجمباز الإيقاعي التى تقام في الفترة من 22 إلى 28 من يوليو الجاري في بلغاريا.
وتشارك 7 من لاعبات الفريق الدجلاوي في منافسات البطولة للمرحلة العمرية بين 14- 12 سنة، من بينهم اللاعبة لين غلام، عبير رمضان، راوية سليمان، ليال أحمد، رجورية عطوة، ورهيا عمارة، وذلك بحضور نخبة من خبراء اللعبة من روسيا لمتابعة أداء اللاعبات خلال فترة البطولة.
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