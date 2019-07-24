مباشر.. (الأهلي 0-0 المقاولون).. (الزمالك 0-0 الإسماعيلي).. حسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي أمام المقاولون في الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري على ملعب برج العرب، ومباراة الزمالك أمام الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ27 للدوري.

وتقام المباراتان في التوقيت ذاته في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يحل المقاولون في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، أما الزمالك فيأتي في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، خلف بيراميدز الثاني برصيد 70 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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ويكفي الأهلي الفوز بالمباراة للتتويج رسميا بالدوري، فيما يأمل الزمالك في الفوز بمباراة اليوم مع سقوط الأهلي في فخ التعادل أو الهزيمة أمام ذئاب الجبل.

ويلتقي الأهلي والزمالك في الجولة المقبلة بختام مسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

تابعوا تفاصيل المباراة بعد قليل..