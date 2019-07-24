تشكيل المقاولون للأهلي.. الجزيري يعوض غياب هداف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق نادي المقاولون العرب، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة مساء اليوم ضمن لقاءات بطولة الدوري الممتاز.
واختار النحاس التونسي سيف الدين الجزيري ليلعب على حساب أحمد علي هداف الدوري والذي رحل عن الفريق لنادي بيراميدز.
ومن المقرر أن يبدأ المقاولون بطريقة مكونة من (4-2-3-1):
حراسة المرمى: محمود أبو السعود.
خط الدفاع: أحمد الشيمي - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي.
خط الوسط الدفاعي: سوسته - عبد العزيز موسي.
خط الوسط الهجومي: محمد طلعت - محمد مجلي - لويس إدوارد.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
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