المحمدي يوجه 3 نصائح عبر الخليج 365 لتريزيجيه للنجاح في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

أبدى أحمد المحمدي، الظهير الأيمن لمنتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي سعادته بانضمام محمود حسن "تريزيجيه" لصفوفهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أستون فيلا أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء تعاقده مع محمود حسن "تريزيجيه" قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي.

المحمدي، أشار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن انتقال تريزيجيه لصفوف أستون فيلا خطوة كبيرة، مضيفًا:"لديه الطموح والقدرة على النجاح في الدوري الأقوى عالميًا فبمجهوده وصل هنا ودروي مساعدته على التأقلم بشكل كبير على الحياة هنا في انجلترا".

Advertisements

ووجه المحمدي 3 نصائح لتريزيجيه عبر يلا كورة للنجاح جاءت:"الالتزام، المران الجيد، الصبر، هذه نصائحي له".

وتابع ظهير أيمن أستون فيلا:"تريزيجيه كان يحلم منذ فترة طويلة باللعب في الدوري الإنجليزي وها هو الآن يلعب في صفوف نادي كبير لذا أتوقع أنه سيستغل الفرصة جيدًا، لقد سألني عن النادي وأخبرته أنه لديه تاريخ كبير وقاعدة جماهيرية كبيرة".

وأتم المحمدي حديثه بالإشارة إلى أن تريزيجيه سيجد منافسة للمشاركة أساسياً بصفوف أستون فيلا ولكنه قادر على حجز مكانه بصورة أساسية.