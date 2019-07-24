بالتفاصيل المالية.. الزمالك يتوصل لاتفاق مع الرجاء على انتقال أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
كشف مصدر من داخل مجلس إدارة الزمالك عن التفاصيل المالية لانتقال حميد أحداد مهاجم الفريق إلى الرجاء البيضاوي المغربي، بعد عام واحد قضاه في صفوف القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن الرجاء سيحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لمدة عام مع وجود أحقية للشراء بشكل نهائي.
وبخصوص التفاصيل المالية، سيدفع الرجاء مبلغ 200 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، على أن يتم وضع بند يسمح للرجاء بشراء اللاعب بصورة نهائية مقابل سداد مبلغ 500 ألف دولار بعد انتهاء إعارته، لضمه بشكل نهائي.
ومن المقرر أن يغادر أحداد القاهرة عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي، المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في ختام مسابقة الدوري.
وكان الفريق الأبيض تعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم الجاري من نادي الدفاع الحسني المغربي الجديدي مقابل مليون و600 ألف دولار.
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