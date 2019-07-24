تشكيل الأهلي أمام المقاولون في مباراة حسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: أعلن مارتن لاسارتي المديد الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، فيما يحل المقاولون في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، حيث يكفي الأهلي الفوز بالمباراة للتتويج رسميا بالدوري. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول خط الوسط - حمدي فتحي - عمرو السولية وسط الهجوم: حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي خط الهجوم: وليد أزارو. وعلى مقاعد البدلاء: صالح جمعة- علي لطفي - مروان محسن - أحمد فتحي - حسام عاشور- جيرالدو - جونيور أجايي.

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