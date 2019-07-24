تشكيل الإسماعيلي للزمالك .. هاشم وأيمن يدعمان الدفاع .. ونجم فريق 97 فى الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن محمود جابر المدير الفني لفريق نادي الإسماعيلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة مساء اليوم ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الـ27 بمسابقة الدوري.

وفضل جابر الدفع بمحمد هاشم فى مركز قلب الدفاع بجوار باهر المحمدي بالإضافة إلى الصاعد محمد بيومي نجم فريق 1997 ليعوض غياب كريم بامبو فيما يستمر الصاعد أحمد أيمن فى مركز الظهير الأيسر على حساب طارق طه.

الإسماعيلي يدخل مباراة الليلة وسط غياب عدد من عناصره الأساسية بداية من محمود متولي ومحمود عبد العاطي "دونجا" وكريم بامبو بجانب محمد صادق الذي يعاني من الإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلي مباراة الزمالك بطريقة مكونة من (4-2-3-1):

حراسة المرمى: محمد مجدي.

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خط الدفاع: أسامة إبراهيم - محمد هاشم - باهر المحمدي - أحمد أيمن.

خط الوسط الدفاعي: عماد حمدي - محمد الضرف.

خط الوسط الهجومي: محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي - محمد بيومي.

خط الهجوم: شيلونجو.

وكان الإسماعيلي خاض آخر مبارياته في الدوري عندما واجه الأهلي في 27 مايو الماضي على ملعب برج العرب، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1) قبل أن تتوقف المسابقة بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز الذي خاض جميع مبارياته في المسابقة وخمس نقاط عن الأهلي.