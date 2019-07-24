كرة يد.. الثواني الأخيرة تضع النرويج في مواجهة مصر بمونديال الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

منحت الثواني الأخيرة النرويح إنتصارا قاتلا على حساب منتخب البرازيل في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن إطار مباريات دور الـ16 لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بأسبانيا.

وتغلبت النرويج على البرازيل في مباراة مثيرة بينهما بنتيجة 29-28، وجاء ذلك بفضل الهدف قاتل الذي تم تسجيله في الثواني الأخيرة، قبل نهاية المباراة بـ3 ثواني.

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وانتهى الشوط الأول بتقدم راقصي السامبا بنتيجة 13-12، لكن الشوط الثاني شهد إثارة وندية بين الفريقين، وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين و30 ثانية، كانت هناك فرصة للبرازيل للتقدم في النتيجة عندما كان التعادل يسيطر على المباراة بنتيجة 27-27، لكن لاعبوه لم يحسنوا إستغلال الفرصة، لتتقدم النرويج المنقوصة عدديا لقيام الحكم بإيقاف أحد لاعبيها لمدة دقيقتين بنتيجة 28-27، وقبل نهاية اللقاء بـ30 ثانية، أحرزت السامبا هدف التعادل لتصبح النتيجة 28-28.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكانت النتيجة التعادل بينهما 28-28، لكن الباك الأيسر للنرويج أطلق تسديدة قوية سكنت شباك البرازيل، ليعلن عن هدف قاتل لبلاده، ولم تشفع الثلاث ثواني الباقية لاعبي البرازيل لكي يتعادلوا، لتنتهي المباراة بفوز مثير للنرويج بنتيجة 29-28.

وسيلتقي المنتخب النرويجي مع نظيره المصري في دور الثمانية لمونديال الشباب، وستقام المباراة مساء غدا الخميس في تمام الساعة 6.45.