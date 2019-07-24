4 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة خالد جلال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: عماد السيد.
خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمد عبدالغني، حمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم :عمر السعيد.
وشهد التشكيل 4 تغييرات عن لقاء الجونة؛ فعاد عماد السيد لحراسة المرمى بدلًا من عمر صلاح، وكذلك عبدالله جمعة بدلاً من بهاء مجدي في مركز الظهير الأيمن، وإبراهيم حسن بدلاً من أوباما الذي تعرض للطرد ومحمد عبدالغني كقلب دفاع.
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