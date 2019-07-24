مصدر باتحاد الكرة يكشف عقوبة كهربا "الدولية" المتوقعة بعد انتقاله للدوري البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال مصدر مسئول باتحاد الكرة إن أقصى ما يمكن توقيعه على محمود عبدالمنعم "كهربا" نجم الزمالك المنتقل حديثاً إلى أفيس البرتغالي هي غرامة 6 ملايين جنيه مصري والإيقاف من شهرين إلى أربعة أشهر وذلك في حال إدانته من المحكمة الرياضية الدولية.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب لـ "الخليج 365"؛ فإن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع على عقود الانتقال إلى نادي ديسبورتيفو أفيس، وذلك لتمثيل الفريق بداية من الموسم القادم 2019-2020.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الاتحاد البرتغالي قام بإخطار نظيره المصري بتوقيع اللاعب على عقود رسمية، وطلب إرسال البطاقة الدولية.

وعلق مصدر من اتحاد الكرة على طلب نظيره البرتغالي بالقول: "من حق أي اتحاد طلب بطاقة كهربا الدولية ونحن بدورنا سنرفض تضامناً مع الزمالك".

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وأضاف المصدر: "الاتحاد البرتغالي سيخاطبنا مرة أخرى وفق اللوائح وسيطلب بطاقة مؤقتة بداعي وجود عوار في عقد اللاعب وفي هذه الحالة سنرسل بطاقة مؤقتة".

واسترسل: "الأمر برمته سيحول للمحكمة الرياضية للفصل بين الزمالك واللاعب، وأثناء سير القضية سيلعب كهربا بشكل طبيعي مع ناديه الجديد".

وحول العقوبات المتوقعة على كهربا، أوضح المصدر: "إذا ثبت صحة موقف اللاعب من قبل المحكمة الرياضية لن يتخذ ضده أي إجراء، وإذا ثبت صحة موقف النادي سيتم تغريم اللاعب مالياً بقيمة عقده المتبقية ٣ سنوات أو تغريمه بموسمين فقط وإيقاف مدة من شهرين إلى 4 شهور".

ويتقاضى كهربا من الزمالك مبلغ 2 مليون جنيه فى الموسم أى أن أقصى ما يمكن دفعه للنادي الأبيض مبلغ 6 ملايين جنيه.

ورحل كهربا عن مصر منذ أيام وسط أزمة مع ناديه الزمالك بشأن صحة عقد كان قد وقع عليه قبل عامين، حيث يرى الزمالك أنه مرتبط باللاعب لثلاث مواسم مقبلة، وفي المقابل يعتبر جناح المنتخب المصري أنه لاعب حر بعد انتهاء عقده القديم.