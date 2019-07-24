الرباع شريف عثمان.. الرحالة الذي خرج من بني مزار لحصد الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - خطواته تبدو بطيئة لكل من يرمقه، لكنها تقوده دائما نحو المجد، أكثر من 13 عام قضاها كرحالة يحصد الذهب من هنا وهناك، الأراضي كلها تعرفه ما بين بلدان عربية ولاتينية وآسيوية وأوروبية، الكل يردد اسمه فهو صاحب رقم عجز كل منافسوه عن تحطيمه حتى الآن، شريف عثمان الذي حصد مؤخرا على الميدالية الذهبية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبى، بكازاخستان، بوزن تحت 59 كجم.

عثمان هو رباع بارالمبي مصري ولد في بني مزار بمحافظة المنيا يوم 15 سبتمبر 1982 ، هو صاحب الرقم العالمي البارالمبي لمنافسات وزن 59 كجم، بوزن قدره 211 كجم، وحامل الميدالية الذهبية لنفس الوزن في الألعاب البارالمبية الصيفية 2016 التي أقيمت في ريو دي جانيرو، ويستعد لخوض منافسات اولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2019.

الخليج 365 تواصل مع البطل البارلمبي شريف عثمان، ليسرد لنا قصته مع عالم رفع الأثقال والتي بدأت قبل13 عام، ليسطر بعدها أمجادا جعلت منه صاحب الرقم العالمي المسجل باسمه حتى الآن.

يحكي صاحب الـ 36 عامًا، أنه تخرج من كلية الآداب قسم اللغة العربية، ولعب في صباه رياضة كمال الأجسام ورفع الأثقال معا لبناء جسد رياضي، لكنه استقر به الحال في النهاية على التفرغ لرياضة رفع الأثقال.

يكمل أنه تم اختياره ليتواجد في منتخب مصر في عام 2006، ويخوض أول بطولة في نفس العام ويحصد وقتها الميدالية الفضية قبل أن يشارك في بطولة العام بكوريا عام 2006 وينال الميدالية الذهبية في وز 56 كجم.

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يتذكر عثمان أن انطلاقته في عام 2006 وحتى 2019، فاز بالعديد من الميداليات الذهبية ما بين بطولات عالم وأولمبياد وبطولات عربية وأفريقية.

يسرد انه خلال 13 عام فاز بالميدالية الذهبية في وزن 56 كجم في بطولة العالم التي أقيمت في كوريا عام 2006، والميدالية الذهبية في وزن 56 كجم في بطولة العالم التي أقيمت في ماليزيا 2010، والميدالية الذهبية في وزن 56 كجم في بطولة العالم التي أقيمت في الإمارات 2014، والميدالية الذهبية في وزن 59 كجم في بطولة العالم التي أقيمت في كازاخستان 2019.

وفي خلال مشاركاته في دورات الألعاب الأولمبية حقق الميدالية الذهبية في وزن 56 كجم في الألعاب البارالمبية الصيفية 2008 التي أقيمت في بكين، والميدالية الذهبية في وزن 56 كجم في الألعاب البارالمبية الصيفية 2012 التي أقيمت في لندن، والميدالية الذهبية في وزن 56 كجم في الألعاب البارالمبية الصيفية 2016 التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

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يؤكد أنه صاحب الرقم العالمي المسجل باسمه منذ دورة الألعاب البارالمبية في ريو دري جانيرو 2016، بعدما استطاع رفع 211 كجم في وزن 59 كجم، وظل محافظًا على هذا الرقم حتى الآن ولم يتمكن أي لاعب من كسره خلال الثلاث أعوام الأخيرة.

مؤخرا حقق شريف عثمان، الميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم التي اقيمت بكازاخستان، بوزن تحت 59 كجم، بالإضافة لميدالية ذهبية اخرى مع منتخب مصر، ليصبح مجموع الميداليات التي عاد بها من كازاخستان ميداليتين ذهبيتين.