كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشيكل المقاولون العرب كلا :- محمود أبو السعود – حسن الشامي – محمد سمير – فاروقا – عبد العزيز موسى – محمد إبراهيم سوسته – أحمد الشيمي – محمد مجلي – لويس إداورد – سيف لجزيري – محمد طلعت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.