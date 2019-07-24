تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

اعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالاسماعيلي تشكيل الفىيق لمواجهة الزمالك التي يستضيفها ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الاسبوع الاخير بالدوري و ضم التشكيل كلا من .. محمد مجدي في حراسة المرمى Advertisements الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو

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