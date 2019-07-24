خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الجولة ال27 للدوري العام. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد. Advertisements الدفاع: عبدالله جمعة والنقاز و محمود علاء ومحمد عبدالغني. الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو. الهجوم؛ عمر السعيد.

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