شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك

أعلن محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي عن التشكيل الرسمي للدراويش الذي يخوض به لقاء الزمالك، بعد قليل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الممتاز. المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الإسماعيلي: حراسة المرمى: محمد مجدي. Advertisements خط الدفاع: اسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد هاشم، أحمد أيمن. خط الوسط: عبد الرحمن مجدي، عماد حمدي، محمد الضرف، محمد بيومي. خط الهجوم: محمد الشامي، بينسون شيلونجو

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