الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مباراة المقاولون

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ٨ لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام بعد قليل، ضمن مؤجلات الجولة 33من بطولة الدوري المصري.
تم استبعاد كلا من :-
مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان ومحمد نجيب وباسم عليوأحمد الشيخ وناصر ماهر وهشام محمد.
وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-
صالح جمعة - علي لطفي - مروان محسن - أحمد فتحي - حسام عاشور - جونيور أجاي - جيرالدو.
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