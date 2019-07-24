الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مباراة المقاولون

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي ٨ لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام بعد قليل، ضمن مؤجلات الجولة 33

تم استبعاد كلا من :-

مصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان ومحمد نجيب وباسم علي

وأحمد الشيخ وناصر ماهر وهشام محمد.

وضمت دكة بدلاء الأهلي كلا من :-

صالح جمعة - علي لطفي - مروان محسن - أحمد فتحي - حسام عاشور - جونيور أجاي - جيرالدو.