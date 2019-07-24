الحكم الأرجنتيني بينتان يعتذر عن إدارة مباراة الأهلي والزمالك

تلقت لجنة الحكام باتحاد الكرة، اعتذارًا من الحكم الأرجنتيني نيستور بينتان، عن عدم إدارة مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل. عن عدم إدارة مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل. وتكثف لجنة الحكام من اتصالاتها في الساعات الجارية من اجل استقدام طاقم أجنبي للمباراة.

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