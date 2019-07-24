البرتغال تتأهل لنهائي أمم أوروبا للشباب بعد الفوز على أيرلندا

تأهل منتخب البرتغال للشباب تحت 19 عاما إلى نهائي امم اوروبا للشباب، عقب الفوز علي جمهورية أيرلندا، بثلاثة اهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء،علي ملعب بانانتس، ضمن مباريات نصف نهائي بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 19 سنة، التي تنظمها أرمينيا خلال الفترة من 14 يوليو وتستمر حتي 27 يوليو
سجل اهداف اللقاء فيتور ماتشادو فيريرا وجونسالو راموس في الدقائق 31،45،59
وبهذه النتيجه يتاهل الي نهائي البطولة والجدير بالذكر ان البرتغال سبق وان حققت اللقب من قبل في ثلاثة مناسابات 2018و 1994و1999
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