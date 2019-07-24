المقاولون يعلن تشكيل مواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني بالفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل المقاولون كلا من: حراسة المرمى: محمود أبو السعود Advertisements الدفاع: محمد سمير – عبد العزيز موسى – الأوغندي فاروقا – حسن الشامي الوسط: محمد إبراهيم سوستة – محمد مجلي – أحمد الشيمي الهجوم: محمد طلعت – التونسي سيف الدين الجزيري – الكولومبي لويس إدواردو

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