خالد جلال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب بتروسبورت. بتروسبورت. وجاء تشكيل الزمالك كما يلي: حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: عبدالله جمعة، وحمدي النقاز، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني. Advertisements خط الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمد إبراهيم، وإبراهيم حسن، وأحمد سيد زيزو. خط الهجوم: عمر السعيد. ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي - محمود حمدي الونش - حازم إمام - محمود عبد العزيز - أيمن حفني - أحمد مدبولي - حميد أحداد.

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