نادي أسوان: يختار 164 ناشئ للانضمام لصفوف الناشئين

أنتهي نادي أسوان الرياضي من اختيار الناشئين، خلال خوضهم لـ ثلاث مراحل من التصفيات التي أجريت بالملعب السباعي، الجديد بنادي أسوان والتي تقدم لها 800 ناشئ من محافظات الصعيد. وقد أعلن الكابتن مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان ورئيس لجنة الكرة بالنادي، عن اختيار قطاع الناشئين بالنادي لـ164ناشئ.
وقال محمد حمدي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين، انتهينا من الثلاث مراحل من الاختبارات ، والتي شهدت حضور الأطقم التدريبية لمدربي قطاع الناشئين بالنادي ومدربي حراس المرمى سعياً وبحثاُ عن المواهب الكروية التي تليق باسم نادي
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