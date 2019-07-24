نادي أسوان: يختار 164 ناشئ للانضمام لصفوف الناشئين

أنتهي نادي أسوان الرياضي من اختيار الناشئين، خلال خوضهم لـ ثلاث مراحل من التصفيات التي أجريت بالملعب السباعي، الجديد بنادي أسوان والتي تقدم لها 800 ناشئ من محافظات الصعيد. وقد أعلن الكابتن مجدي سبالك نائب رئيس نادي أسوان ورئيس لجنة الكرة بالنادي، عن اختيار قطاع الناشئين بالنادي لـ164

ناشئ.

وقال محمد حمدي عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الناشئين، انتهينا من الثلاث مراحل من الاختبارات ، والتي شهدت حضور الأطقم التدريبية لمدربي قطاع الناشئين بالنادي ومدربي حراس المرمى سعياً وبحثاُ عن المواهب الكروية التي تليق باسم نادي

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أسوان الرياضي في هذه المرحلة التي يسعى فيها مجلس إدارة النادي لدعم قطاع الناشئين ليكون نواة حقيقية وداعمة للفريق الأول. وأضاف حمدي تم اختيار 15 لاعب للبراعم من مواليد 2006، و 48 لاعب من مواليد 2005، و 41 لاعب من مواليد 2004، و17 لاعب للنزول مع فريق قطاع الناشئين، واختيار 17 لاعب مع فريق 2001/2002، واختيار 13 لاعب مع فريق 1999/2000.