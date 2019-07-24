رسمياً.. إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي.. و محمد عادل للأهلي والمقاولون

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، لإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي التي تقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بالدوري المصري. يعاون نور الدين كلا من سمير جمال ويوسف البساطي، والحكم الخامس ميدو سلامة وطارق سامي. كما اختارت اللجنة محمد عادل لادارة مباراة الأهلي والمقاولون والتي تقام في نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي. في نفس توقيت مباراة الزمالك والإسماعيلي. طاقم حكام الأهلي والمقاولون بالكامل: محمد عادل حكم ساحة محمود ابوالرجال مساعد احمد توفيق طلب مساعد نادر قمر الدولة اضافي سعيد حمزة اضافي عبدالعزيز سيد حكم رابع.



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