مدرب منتخبنا الوطني: بطولة غرب آسيا فرصة لتجريب اللاعبين

قال مدرب منتخبنا الوطني سامي النعاش "أن المشاركة في بطولة غرب آسيا، فرصة مناسبة لتجريب بعض اللاعبين والوقوف على مستوياتهم، قبل خوض التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023".



ويتأهب منتخب الوطني إلى تدشين مشاركته الثالثة في بطولة غرب آسيا، حيث يتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه، العراق وسوريا ولبنان وفلسطين.



وقال النعاش في تصريحات لموقع اتحاد غرب آسيا "المباريات الأربع التي سنخوضها في غاية الصعوبة، ندرك قوة المنافسين".



وأضاف "نتطلع للخروج برؤية واضحة للاعبين وتقديم صورة مشرفة للكرة اليمنية".



ونوه النعاش أن منتخبنا الوطني تأخر كثيرًا في عملية التحضير للبطولة، مشيرًا إلى أن المعسكر الداخلي للفريق انطلق قبل أسبوع في مدينة المكلا.



وتابع "أن المنتخب يضم مجموعة كبيرة من العناصر الشابة التي مثلت المنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى العناصر المتواجدة في المنتخب الأول منذ فترة". المصدر: موقع كورة

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