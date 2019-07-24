اونلاين | بلس AHLY: بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون كورة ستار yalla live يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون TiMe SpOrT

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يقام ماتش الاهلي والمقاولون العرب خلال الساعات القليلة القادمة، فقد تم تحديد موعد مباراة الاهلى اليوم ليكون في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

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8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في بطولة الدوري المصري برصيد 74 نقطة يتصدر قائمة هدافي الفريق المغربي وليد أزارو بينما يتصدر قائمة صناعة الأهداف التونسي علي معلول برصيد 7 أهداف كاملة، بينما على الجانب الأخر يحتل المقاولون العرب “ذئاب الجبل” المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز بعدد من النقاط 48 نقطة ويتصدر قائمة هدافي الفريق وهدافي بطولة الدوري أحمد علي كامل برصيد 18 هدف وتصدر اللاعب لويس هنستروزا قائمة صانعي أهداف المقاولون برصيد 8 أهداف.

بث مباشر مباراة الاهلي والمقاولون العرب كورة ستار Yalla shoot يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولين بث مباشر كورة لايف كورة اون لاين ON sport أون سبورت الاهلي الاسطورة بث مباشر الاهلي، تترقب كافة جماهير المارد الأحمر نادي الأهلي اليوم مباراة ليست كمثيلتها من المباريات السابقة فهى قد تكون صاحبة امتداد لليلة كروية سعيدة لهم فلقاء اليوم أمام المقاولون العرب من الممكن أن يكون لقاء الاحتفال باضافة درع الدوري رقم 41 لخزائن النادي في حال تحقيقه الفوز في اللقاء بأي نتيجة.