اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر رابط ماتش الأهلي بطل الدوري AhLy متعدد الجودات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر رابط ماتش الأهلي بطل الدوري AhLy متعدد الجودات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر kora star قمة مثيرة يترقبها عشاق الكرة المصرية بين الأهلي والمقاولون العرب، حيث يفتتح ملعب برج العرب أبوابه لاستقبال مباراة المارد الأحمر أمام الذئاب في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتعد مباراة اليوم حاسمة للأهلي في بطولة الدوري، حيث سيتوج رسميا بلقب الدوري حال الفوز على المقاولون بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بدون تقطيع.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقنوات الناقلة:

كورة لايف شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون حيث تنطلق مواجهة الأهلي والمقاولون في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة العاشرة مساءا بتوقيت أبو ظبي، اليوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019 ويتم نقل اللقاء عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت.

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الأهلي اليوم:

فقد الشياطين الحُمر نقطتين مهمين في مشوارهم نحو الحفاظ على اللقب، بتعادل أمام الإسماعيلي بهدف لمثله في الجولة 33 من الدوري المصري، وبالرغم من هذا التعادل ظل المارد الأحمر على صدارة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 32 جولة، استطاع الأهلي أن يحقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في خمس وتلقى 4 هزائم مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون أون لاين.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والمقاولون:

تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي في الدفاع.

Advertisements

عمرو السولية - حسام عاشور- رمضان صبحي - صالح جمعة - حسين الشحات في الوسط.

وليد أزارو في الهجوم.

تشكيل المقاولون:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

حسن الشامي - إبراهيم صالح - محمد سمير - أمير عابد في الدفاع.

محمد سوستة - فادي نجاح- محمد طلعت - لويس إدوارد - محمد مجلي في الوسط.

كينيوسا في الهجوم.

بث مباشر مشاهدة مباراة المقاولون اليوم:

يقدم فريق المقاولون العرب موسمًا جيدًا حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق بتروجيت، وانتهت بالتعادل السلبي يدون أهداف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة خلف المصري صاحب المركز الرابع، ومنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 32 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل فى 9 وخسر في 11 لقاء.