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رياضة | الكشف عن فترة غياب أسينسيو بعد إصابته بالصليبي

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شهدت مباراة وآرسنال صباح اليوم الأربعاء بالكأس الدولية للأبطال، لحظة قاسية على المدريديستا بعد خروج ماركو أسينسيو وهو يتألم من الإصابة الصعبة التي لحقت به.

وأصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي لتوضيح حالة أسينسيو بعد إصابته وسط حالة ترقب خاصة من جماهير النادي الملكي التي كانت تشعر بأنها إصابة رباط صليبي.

وقال النادي عبر بيان رسمي: "تعرض صانع الالعاب الإسباني أسنسيو إلى تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والهلالة الخارجية للركبة اليسرى وسيتم اجراء عملية جراحية للاعب في الأيام القليلة المقبلة".

وذكرت إذاعة "كوبي" الإسبانية أن فترة غياب ماركو أسنسيو عن الملاعب ستكون ما بين 5 أو 7 أشهر.

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