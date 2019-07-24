رياضة | الكشف عن فترة غياب أسينسيو بعد إصابته بالصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن فترة غياب أسينسيو بعد إصابته بالصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة ريال مدريد وآرسنال صباح اليوم الأربعاء بالكأس الدولية للأبطال، لحظة قاسية على المدريديستا بعد خروج ماركو أسينسيو وهو يتألم من الإصابة الصعبة التي لحقت به.

وأصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي لتوضيح حالة أسينسيو بعد إصابته وسط حالة ترقب خاصة من جماهير النادي الملكي التي كانت تشعر بأنها إصابة رباط صليبي.