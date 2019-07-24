رياضة | نادي "كهربا" الجديد يوجه ضربة موجعة إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي "كهربا" الجديد يوجه ضربة موجعة إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مسئولو نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي على الإطلاع على عقد محمود عبد المنعم "كهربا" مع الزمالك بعدما قدم اللاعب لهم كل المستندات في الساعات الماضية.

وأكد النادي البرتغالي لكهربا أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري ومن حقه التوقيع لأي نادي آخر بشكل طبيعي مع نهاية الموسم الجاري وهو ما دفعهم للحصول على توقيعه.

وأوضح النادي البرتغالي للاعب أنه لن يتعرض لعقوبة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيتمكن من اللعب من بداية الموسم الجاري ببطاقة مؤقتة.

وكان كهربا قد وقع بشكل رسمي للنادي البرتغالي في الساعات الماضية للانضمام إلى صفوف بداية من الموسم المقبل.