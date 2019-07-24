رياضة | نور الدين حكما للزمالك والإسماعيلي.. ومحمد عادل للأهلي والمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الدين حكما للزمالك والإسماعيلي.. ومحمد عادل للأهلي والمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن تولي إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم بالدوري والتي تنطلق بعد قليل.

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ويعاون نور الدين في إدارة المباراة سمير جمال ويوسف البساطي، والحكم الخامس ميدو سلامة وطارق سامي.

كما اختارت اللجنة محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي والمقاولون على استاد برج العرب بالإسكندرية لحسم الدوري.